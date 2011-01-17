Скопировать файлы с одного сайта на другой

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Завершен5 заявок238 просмотров

Надо скопировать файлы с одного сайта на другой,оплата договорная,копировать будите java игры.Жду заявок !

skype-windasad

Оплата производиться яндкс деньгами!

Java
14 лет назад
windasad
Эмиль 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Estell
34 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Четко выполнила все мои указания,работала на все 100%!
Четко поставленная задача, подробные объяснения, своевременная оплата, приятное сотрудничество. Всем советую.

Заявки фрилансеров

Estell
34 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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