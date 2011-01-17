Людмила, проет для Вас. Необходимо набрать следующие 16 номеров. Текс набирается со сканов в формат word. Каждый новый номер - новый документ, каждая страница номера - новая страница документа. 16 номеров ...
Скопировать файлы с одного сайта на другой
Надо скопировать файлы с одного сайта на другой,оплата договорная,копировать будите java игры.Жду заявок !
skype-windasad
Оплата производиться яндкс деньгами!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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