...на спортивно -туристическую тематику. Основные направление - велотуризм, водный туризм. Нужно подобрать 10-20-30 тематических статей, сделать рерайт и самостоятельно разместить на сайте (система управления Битрикс) Возможная тематика статей: - как ...
Общение на форуме
Нужны люди для общения на форуме о собаках. Знание основ кинологии приветствуется. В заявке укажите стоимость за 1 пост. Оплата ежедневно вечером. Оплата WebMoney, Единый кошелек или на карту Приватбанка (для Украины).
Заявки фрилансеров
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