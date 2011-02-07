Найти сайты по работе

Требуется составить список сайтов для поиска работы в области веб-программирования. Оформить в виде Excel-документа.

В документе должно быть найдено не менее 200 сайтов, где есть предложения о работе (в том числе фриланс-сервисы и программистские форумы, возможно, популярные блоки - например, хабра).

В отчете должен быть указан регион пользователей (нам нужны все регионы - Украина, Молдова, Россия, Америка, Индия) и специализация работников (программист, тестировщик, дизайнер).

Бюджет - 20 долларов.