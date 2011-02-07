Найти сайты по работе

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен10 заявок376 просмотров

Требуется составить список сайтов для поиска работы в области веб-программирования. Оформить в виде Excel-документа.

В документе должно быть найдено не менее 200 сайтов, где есть предложения о работе (в том числе фриланс-сервисы и программистские форумы, возможно, популярные блоки - например, хабра).

В отчете должен быть указан регион пользователей (нам нужны все регионы - Украина, Молдова, Россия, Америка, Индия) и специализация работников (программист, тестировщик, дизайнер).

Бюджет - 20 долларов.

14 лет назад
AlexMat
46 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
14 лет назад
$20
2 дня
Алексей работает быстро, даже к незначительной задаче подходит серьезно и берется за дело основательно. Результаты выполненной работы предоставляет в требуемой форме. Адекватно подходит к вопросу оплаты услуг, не "ломит" сверхцен.
Никаких претензий к заказчику по поводу оплаты. Всё оперативно. Буду сотрудничать с Александром и дальше.

Заявки фрилансеров

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
14 лет назад