Ведение блога

Требуется контентщики для поднятия раздела "Блоги". Тематика ведения блога "Потребительские покупки". Группа товаров обширная, т.е. можно писать хоть про колбасу какого -то определенного сорта, хоть про ipad заказанный где-то и про то как он к вам дошел. Предполагаемая оплата 0.2-0.5$ за каждый пост. Просьба откликаться только заинтересованных. На исптытальном сроке (10 постов) оплата 0.2$ а дальше бум смотреть на качество. Надо 3-5 постов в неделю 500-1000 знаков в среднем.