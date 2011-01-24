Ведение блога

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен8 заявок494 просмотра

Требуется контентщики для поднятия раздела "Блоги". Тематика ведения блога "Потребительские покупки". Группа товаров обширная, т.е. можно писать хоть про колбасу какого -то определенного сорта, хоть про ipad заказанный где-то и про то как он к вам дошел. Предполагаемая оплата 0.2-0.5$ за каждый пост. Просьба откликаться только заинтересованных. На исптытальном сроке (10 постов) оплата 0.2$ а дальше бум смотреть на качество. Надо 3-5 постов в неделю 500-1000 знаков в среднем.

14 лет назад
LightIce2
Евгений 
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Выбранные исполнители

yana_star
Яна 
42 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Работаем, все ок )
Рада сотрудничеству с Евгением. Всегда на связи.Оплата своевременная.
svr_2008
43 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$2
3 дня
Работаем, все ок :) Светлана старается, что очень радует
Евгений всегда на связи, не теряется. Оплата сразу же по завершении работы. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Miro_Slava
Мирослава 
41 год
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$12
1 день
Работаем, все ок :) Мирослава старается, что очень радует
Приятно иметь дело - четкие условия ТЗ, своевременная оплата. Рада дальнейшему сотрудничеству! Спасибо.

Заявки фрилансеров

yana_star
Яна 
42 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
svr_2008
43 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
Miro_Slava
Мирослава 
41 год
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад

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