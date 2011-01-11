Здравствуйте, Сколько будет стоить 1 пост 150-250 символов на тематику московской недвижимости? Для начала планирую прядка 10-30 постов ежедневно.
Необходимо наполнить магазин товаром
Добрый день
Нужно наполнить магазин товарами
Шторы
Жалюзи
Окна
И пр
Прошу предложение сопровождать стоимостью
Работа постоянная
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Частично заполнить сайт http://nogotki.dp.ua/ -тематика наращивание ногтей Днепропетровск. Оптимизация. Продвижение по-региону. стучать в icq 487-456-158.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть старый сайт и новый сайт на Joomla 1.5. Необходимо заполнить новый сайт информацией со старого, а именно раздел "Белла Вита". Названия сайтов в аттачменте, чтобы могли оценить объем работы.Завершен14 лет назад
- $130
Сейчас есть задание на 10 страниц Ищу смышленого контент менеджера со вскусом. Который бы мог чувствовать стиль сайта и который не ленится работать.. До 400р за 1 страницу. Необходимые навыки: ...Закрыт14 лет назад
- $1000
Нужно найти сайты из списка, на которых с большой вероятностью людям не хватает возможности оставлять комментарии. Для каждого сайта из списка надо проставить через запятую цифру 1, и адрес конкретной странички, на которой не хватает ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $20
Простой копипаст. Необходимо перекинуть отсканированную книжку на сайт, создавая различные статьи. В документе Word около 130 страниц ( с картинками), должно получиться около 200 небольших статей. Стоимость одной статьи ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $5
Был сайт http://extrapomosh.org/ . Истек срок домена и не могу продлить, не помню на каком хостинге его брала. Если кто-то может помочь с нахождением этой информации, буду благодарна.Закрыт14 лет назад
Требуется найти несколько сайтов определенной тематики в англоязычном интернете. От исполнителя требуется хорошее владение английским, навыки работы с поисковиками (гугл, яху). Проект может занять всего несколько часов. Подробное описание проекта во вложении.Завершен14 лет назад
- $50
Нужны люди для общения на форумах. Вам нужно просто создать эккаунты на форумах (список будет предоставлен) и общаться на любые темы. Главное, чтобы это было осмысленно, а не просто флуд. Оплата - от 0,1 ...Наполнение сайтов6 исполнителейЗавершен14 лет назад
Требуется разослать не приглашения а сообщения на стену или личное. Таргетинг по одному городу. Указать стоимость.Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт14 лет назад