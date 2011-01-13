Найти сайты, на которых не хватает комментирования

Нужно найти сайты из списка, на которых с большой вероятностью людям не хватает возможности оставлять комментарии. Для каждого сайта из списка надо проставить через запятую цифру 1, и адрес конкретной странички, на которой не хватает комментариев. Например, есть новостной сайт. Главная страница постоянно меняется и наполнена ссылками на новости. Ее комментировать не имеет смысла, т.к. она постоянно меняется.

А вот конкретные новости - вполне подходят. Тут в качестве примера нужно привести адрес какой-то новости.

Пример:

google.com

cnn.com

ebay.com,http://cgi.ebay.com/NIKON-D200-Digital-Camera-DSLR-excellent-w-orig-box-/280612763572

в первых 2х сайтах - не нужна возможность коммерирования, оставляем как есть, во втором - добавляем адрес примера странички, на которой возможно нужны комментарии

Список надо проходить сверху вниз. Спискок большой, поэтому он разбит на части по 500 сайтов. Всего мне нужно обработать 10000 сайтов. Пишите цену за 500 сайтов и сколько сможете обработать. Мне это надо сделать за 12 число, к 13му все должно быть готово.

Сразу откидываем сайты:

- На японском и китайском языках

- Порносайты (да, ОСТОРОЖНО: там могут быть ПОРНОСАЙТЫ)

Также откидываем сайты в следующих случаях:

1. Если на сайте уже есть система комментирования

2. Если на сайте используется в основном главная страничка без определенной темы (например, поисковики), либо все странички не имеют определенной темы (например, сборник ссылок каких-то)

Сайты, которые нам скорее всего нужны:

- на этих сайтах много страничек (например, статей)

- регулярно добавляются новые странички (например, новости)

- также нам вполне подходят интернет-магазины и коммерческие сайты (предлагающие какие-то услуги или товары за деньги), за исключением указанных выше

Чтобы получить работу, нужно

- выбрать первые 5 подходящих сайтов из приложенного списка, и написать для них адреса примера конкретной странички, как указано выше, послать мне ТОЛЬКО ЭТИ 5 сайтов

- написать, сколько сайтов сможете обработать завтра (число должно быть кратно 500)

- написать желаемую цену за 500 сайтов

и все это ПОСЛАТЬ МНЕ НА ПОЧТУ, не в ЛС! Почта: fedor (a) mailbale.com. Вопросы пишите туда же.

Я ориентируюсь на цену в $50 за 500 сайтов, но могу заплатить больше, если заявок будет мало. Пишите сумму, которая вам будет интересна.