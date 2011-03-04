Наполнить товарами интернет - каталог

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Завершен28 заявок473 просмотра

С сайта ex.com.ua нужно скопировать товары на сайт bivak.com.ua.

На сайте bivak.com.ua имеется удобная система управления сайтов. При необходимости вышлю данные доступа.

Скопировать нужно бренды LAKEN, ALEXIKA, THERM-A-REST, MRS.

На сайте уже наполнены Палатки, Спальники, Коврики.

Указывайте ориентировочную стоимость работ.

14 лет назад
batsjn
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Tarata
Лия 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$1
1 день
Качественно и в сроки выполенная работа. Всем соверую Лию! Заказывайте и не ошибетесь
Очень приятный в общении заказчик. Задание поставлено четко, оплата вовремя. Одни положительные эмоции от сотрудничества. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Tarata
Лия 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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