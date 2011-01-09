Наполнить сайт информацией

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Завершен13 заявок307 просмотров

Здравствуйте,необходимо с одного сайта скопировать инфу и один в один перенести на другой !

Задание в приложении ! Жду Ваших предложений по стоимости и срокам !

14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

mitnik1
Кирилл 
31 год
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$3
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все хорошо

Заявки фрилансеров

mitnik1
Кирилл 
31 год
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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