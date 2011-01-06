Заполнение сайта на друпале

Всем привет.

Есть сайт на друпале. Нужно вбить в него несколько документов. Фактически, чуть больше чем копипаст, т.к. в документах есть рисунки, формулы - нужно загрузить их и прописать им альтернативный текст, а также для каждой страницы вписать мета-тэги.

Документы представляют собой техническую документацию, методички и пр. Пример в прикрепленном файле.

Хотелось бы услышать цену, скажем, за одну вордовскую страницу (в принципе, одна страница в ворде соответствует одной статье на сайте).

Работа не разовая - вбивать нужно довольно много.