Добрый день! Есть сайт по аренде квартир посуточно. Нужно обновить информацию. Убрать с сайта старые описания квартир и фото, и залить новые - около 50 квартир (фото 5-6 + описание). ...
Заполнение сайта на друпале
Всем привет.
Есть сайт на друпале. Нужно вбить в него несколько документов. Фактически, чуть больше чем копипаст, т.к. в документах есть рисунки, формулы - нужно загрузить их и прописать им альтернативный текст, а также для каждой страницы вписать мета-тэги.
Документы представляют собой техническую документацию, методички и пр. Пример в прикрепленном файле.
Хотелось бы услышать цену, скажем, за одну вордовскую страницу (в принципе, одна страница в ворде соответствует одной статье на сайте).
Работа не разовая - вбивать нужно довольно много.
Заявки фрилансеров
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