Здравствуйте. Мне нужно разместить информацию на сайт недвижимости по категориям: дома, дачи, участки, квартиры. Вся информация с фото предложений и описанием есть. Также нужно поставить информеры погоды, валюты и карту. Также имеются некоторые предпочтения касаемые ...
Оживление общения на форекс форуме
Оживление общения на форуме форекс тематики
-Пост по теме от 200 знаков
-Цена 10-15 центов за пост
-Полностью заполненый профиль у юзера
-Оплата раз в неделю по получению отчёта
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