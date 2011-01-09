Оживление общения на форекс форуме

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки186 просмотров

Оживление общения на форуме форекс тематики

-Пост по теме от 200 знаков

-Цена 10-15 центов за пост

-Полностью заполненый профиль у юзера

-Оплата раз в неделю по получению отчёта

14 лет назад
fxsev
54 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

SJAN73
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
Alenka78
33 года
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$15
10 дней

Заявки фрилансеров

SJAN73
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
Alenka78
33 года
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Добавить информацию на сайт недвижимости

    $100

    Здравствуйте. Мне нужно разместить информацию на сайт недвижимости по категориям: дома, дачи, участки, квартиры. Вся информация с фото предложений и описанием есть. Также нужно поставить информеры погоды, валюты и карту. Также имеются некоторые предпочтения касаемые ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение сайта

    Требуется постинг сайта,нужно будет копировать информацию из разных источников на сайт.Информация-это текст,видео с ютуба-рутуба,фото из яндекса-гугла. Никаких специальных знаний не требуется,нужно иметь минимальный пользовательский опыт работы в интернете и быстрый интернет-стоит много ...

    HTML
    Наполнение сайтов29 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение сайта

    Требуются программисты для наполнения сайта на полную занятость. Надо перекинуть информацию с одного сайта на другой. Одна единица (фото+текст)= 1 руб, при хорошей скорости- 1,5 руб.Требования: -хорошее знание ПК, интернета -в ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Привести сайт в порядок

    $100

    Нужно привести сайт в порядок, подобрать сеооптимизированный дизайн. Оптимизировать вывод контента, поискать в интернете дополнительную информацию о продукции: Сайт: http://gofraflex.com Предлагайте ваши цены Исполнители без портфолио ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнить сайт информацией

    Здравствуйте,необходимо с одного сайта скопировать инфу и один в один перенести на другой ! Задание в приложении ! Жду Ваших предложений по стоимости и срокам !

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Заполнение сайта на друпале

    Всем привет. Есть сайт на друпале. Нужно вбить в него несколько документов. Фактически, чуть больше чем копипаст, т.к. в документах есть рисунки, формулы - нужно загрузить их и прописать им альтернативный текст, ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разместить положительные отзывы об услуге

    Требуется разместить 100 положительных отзывов об образовательной услуге (бизнес-обучение). Тексты отзывов готовит исполнитель и согласовывает их с заказчиком. Место для размещения - форумы, комменты и пр. Тематика любая, но наличие минимальной активности обязательно. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад