Здравствуйте. Мне нужно разместить информацию на сайт недвижимости по категориям: дома, дачи, участки, квартиры. Вся информация с фото предложений и описанием есть. Также нужно поставить информеры погоды, валюты и карту. Также имеются некоторые предпочтения касаемые ...
Наполнение сайта
Требуется постинг сайта,нужно будет копировать информацию из разных источников на сайт.Информация-это текст,видео с ютуба-рутуба,фото из яндекса-гугла.
Никаких специальных знаний не требуется,нужно иметь минимальный пользовательский опыт работы в интернете и быстрый интернет-стоит много редакторов,никаких знаний html не требуется.
Работы очень много и надолго,если заполнять одному человеку,то месяцы или год(сейчас уже работает несколько людей),поэтому работы будет много и надолго.Заработок в среднем за час небольшой(но и знаний предварительных не требует),соответственно это точно проект не для тех,кто работает сейчас по своей специальности.Хотя если работать без перерывов,то можно более-менее неплохо заработать.
Также работа исключительно для дисциплинированных людей,потому что многим может показаться нудной и вы сможете нормально заполнять только если дисциплинированы.
Также не нужны люди на один-два дня,откликайтесь только при условии,что у вас в течение ближайших двух месяцев будет много свободного времени,заполнить 10-100 страниц-это только будет лишняя трата времени и для меня и для вас.
При отклике НЕОБХОДИМО ОСТАВИТЬ E-MAIL,на e-mail отправлю задание и инструкции по заполнению.Там всё подробно расписано,на то,чтобы на 100% вникнуть может уйти и полчаса(обычно хватает 5-15 минут),потом всё заполнение идёт по одной,хорошо вам понятной схеме,всегда можно задавать вопросы.
Оплата по веб-мани или яндексденьги по сделанному за день.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуются программисты для наполнения сайта на полную занятость. Надо перекинуть информацию с одного сайта на другой. Одна единица (фото+текст)= 1 руб, при хорошей скорости- 1,5 руб.Требования: -хорошее знание ПК, интернета -в ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно 30 технических статей про восстановление Raid массивов. По 2000 знаков каждый.Завершен14 лет назад
- $100
Нужно привести сайт в порядок, подобрать сеооптимизированный дизайн. Оптимизировать вывод контента, поискать в интернете дополнительную информацию о продукции: Сайт: http://gofraflex.com Предлагайте ваши цены Исполнители без портфолио ...Завершен14 лет назад
Это объявление "Наш ресурс www.erumpo.ru предназначен для фирм, поставляющих или заказывающих информационные технологии. Заказчикам: * Доступ к базе компаний-поставщиков в области ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте,необходимо с одного сайта скопировать инфу и один в один перенести на другой ! Задание в приложении ! Жду Ваших предложений по стоимости и срокам !Завершен14 лет назад
Всем привет. Есть сайт на друпале. Нужно вбить в него несколько документов. Фактически, чуть больше чем копипаст, т.к. в документах есть рисунки, формулы - нужно загрузить их и прописать им альтернативный текст, ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется разместить 100 положительных отзывов об образовательной услуге (бизнес-обучение). Тексты отзывов готовит исполнитель и согласовывает их с заказчиком. Место для размещения - форумы, комменты и пр. Тематика любая, но наличие минимальной активности обязательно. ...Завершен14 лет назад
Необходимо заполнить интернет магазин веконд.рф который скоро будет создан. Какова цена и сроки. Позиций около 3-5 тысяч.Наполнение сайтов39 заявокЗакрыт14 лет назад
Форум новый – ищутся постеры. созадать темы, общаться между собой, в общем цель ясна. Бюджет небольшой. Отчет в виде ников и кол-ва постов оплата вебмани. оставляйте аськи. писать просьба сюда, в проект. спасибо!Завершен14 лет назад