Наполнение сайта

Требуется постинг сайта,нужно будет копировать информацию из разных источников на сайт.Информация-это текст,видео с ютуба-рутуба,фото из яндекса-гугла.

Никаких специальных знаний не требуется,нужно иметь минимальный пользовательский опыт работы в интернете и быстрый интернет-стоит много редакторов,никаких знаний html не требуется.

Работы очень много и надолго,если заполнять одному человеку,то месяцы или год(сейчас уже работает несколько людей),поэтому работы будет много и надолго.Заработок в среднем за час небольшой(но и знаний предварительных не требует),соответственно это точно проект не для тех,кто работает сейчас по своей специальности.Хотя если работать без перерывов,то можно более-менее неплохо заработать.

Также работа исключительно для дисциплинированных людей,потому что многим может показаться нудной и вы сможете нормально заполнять только если дисциплинированы.

Также не нужны люди на один-два дня,откликайтесь только при условии,что у вас в течение ближайших двух месяцев будет много свободного времени,заполнить 10-100 страниц-это только будет лишняя трата времени и для меня и для вас.

При отклике НЕОБХОДИМО ОСТАВИТЬ E-MAIL,на e-mail отправлю задание и инструкции по заполнению.Там всё подробно расписано,на то,чтобы на 100% вникнуть может уйти и полчаса(обычно хватает 5-15 минут),потом всё заполнение идёт по одной,хорошо вам понятной схеме,всегда можно задавать вопросы.

Оплата по веб-мани или яндексденьги по сделанному за день.