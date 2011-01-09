Наполнение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт29 заявок539 просмотров

Требуется постинг сайта,нужно будет копировать информацию из разных источников на сайт.Информация-это текст,видео с ютуба-рутуба,фото из яндекса-гугла.

Никаких специальных знаний не требуется,нужно иметь минимальный пользовательский опыт работы в интернете и быстрый интернет-стоит много редакторов,никаких знаний html не требуется.

Работы очень много и надолго,если заполнять одному человеку,то месяцы или год(сейчас уже работает несколько людей),поэтому работы будет много и надолго.Заработок в среднем за час небольшой(но и знаний предварительных не требует),соответственно это точно проект не для тех,кто работает сейчас по своей специальности.Хотя если работать без перерывов,то можно более-менее неплохо заработать.

Также работа исключительно для дисциплинированных людей,потому что многим может показаться нудной и вы сможете нормально заполнять только если дисциплинированы.

Также не нужны люди на один-два дня,откликайтесь только при условии,что у вас в течение ближайших двух месяцев будет много свободного времени,заполнить 10-100 страниц-это только будет лишняя трата времени и для меня и для вас.

При отклике НЕОБХОДИМО ОСТАВИТЬ E-MAIL,на e-mail отправлю задание и инструкции по заполнению.Там всё подробно расписано,на то,чтобы на 100% вникнуть может уйти и полчаса(обычно хватает 5-15 минут),потом всё заполнение идёт по одной,хорошо вам понятной схеме,всегда можно задавать вопросы.

Оплата по веб-мани или яндексденьги по сделанному за день.

HTML
14 лет назад
aq1286
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Добавить информацию на сайт недвижимости

    $100

    Здравствуйте. Мне нужно разместить информацию на сайт недвижимости по категориям: дома, дачи, участки, квартиры. Вся информация с фото предложений и описанием есть. Также нужно поставить информеры погоды, валюты и карту. Также имеются некоторые предпочтения касаемые ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение сайта

    Требуются программисты для наполнения сайта на полную занятость. Надо перекинуть информацию с одного сайта на другой. Одна единица (фото+текст)= 1 руб, при хорошей скорости- 1,5 руб.Требования: -хорошее знание ПК, интернета -в ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Привести сайт в порядок

    $100

    Нужно привести сайт в порядок, подобрать сеооптимизированный дизайн. Оптимизировать вывод контента, поискать в интернете дополнительную информацию о продукции: Сайт: http://gofraflex.com Предлагайте ваши цены Исполнители без портфолио ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнить сайт информацией

    Здравствуйте,необходимо с одного сайта скопировать инфу и один в один перенести на другой ! Задание в приложении ! Жду Ваших предложений по стоимости и срокам !

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Заполнение сайта на друпале

    Всем привет. Есть сайт на друпале. Нужно вбить в него несколько документов. Фактически, чуть больше чем копипаст, т.к. в документах есть рисунки, формулы - нужно загрузить их и прописать им альтернативный текст, ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разместить положительные отзывы об услуге

    Требуется разместить 100 положительных отзывов об образовательной услуге (бизнес-обучение). Тексты отзывов готовит исполнитель и согласовывает их с заказчиком. Место для размещения - форумы, комменты и пр. Тематика любая, но наличие минимальной активности обязательно. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнение форума

    Форум новый – ищутся постеры. созадать темы, общаться между собой, в общем цель ясна. Бюджет небольшой. Отчет в виде ников и кол-ва постов оплата вебмани. оставляйте аськи. писать просьба сюда, в проект. спасибо!

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад