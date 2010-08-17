Требуется постинг сайта,нужно будет копировать информацию из разных источников на сайт.Информация-это текст,видео с ютуба-рутуба,фото из яндекса-гугла. Никаких специальных знаний не требуется,нужно иметь минимальный пользовательский опыт работы в интернете и быстрый интернет-стоит много редакторов,никаких знаний ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Наполнение сайтов29 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуются люди для постинга сайта по тематике кино.Что нужно делать? Фильмы делятся на разные категории,самая простая для заполнения категория-нужно скопировать описание фильма,добавить на страницу 1 видео из ютуба,а также добавить-вбить руками актёров и режиссёров(они ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад
Работа для тех,у кого пока не хватает квалификации для более серьёзной работы или тех, у кого есть свободное время и есть желание заработать на объёме несложной по исполнению,но трудоёмкой работы.Работа скорее для региональных,а не столичных ...Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт13 лет назад