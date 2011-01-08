Добрый день! Есть сайт по аренде квартир посуточно. Нужно обновить информацию. Убрать с сайта старые описания квартир и фото, и залить новые - около 50 квартир (фото 5-6 + описание). ...
Размещение объявления на форумах программистов
Это объявление
"Наш ресурс www.erumpo.ru предназначен для фирм, поставляющих или заказывающих информационные технологии.
Заказчикам:
* Доступ к базе компаний-поставщиков в области информационных и высоких технологий
* Подробная информации о проектах, выполняемых поставщиами
* Удобная система расширенного поиска поставщиков по выполняемым ими типовым проектам, описанию компаний и сферам их деятельности
* Отзывы о поставщиках, составленные в результате выполнения реальных проектов
* Публикация собственных тендеров с возможностью размещать их на своем сайте
* Удобные инструменты, позволяющие: приглашать компании к участию в тендерах, сравнивать и отбирать коммерческие предложения откликнувшихся на тендер компаний
Поставщикам:
* Бесплатный доступ к государственным и коммерческим заказам в области информационных и/или высоких технологий, размещенных на большинстве площадок рунета (уже интегрированные площадки).
* Бесплатная система поиска тендеров по категориям, вложенным документам и многим другим параметрам.
* Бесплатная публикация информации о предлагаемых вами услугах в области информационных и/или высоких технологий.
* Возможность бесплатно участвовать в тендерах, размещенных на erumpo, отправляя реальные коммерческие предложения, составленные на базе информации о своих типовых проектах, заказчикам с помощью удобного инструментария
Отметим, что наш ресурс совершенно бесплатен для поставщиков информационных технологий!"
нужно постить на форумах СТРОГО программистской, сисадминской или телекоммуникационной тематики тематики. Форумы должны быть с достаточно большим количеством посетителей. (Если Вам не ясно как оценивать количество посетителей, берите только те форумы, где ТИЦ больше 50.)
Приветствуется некоторая переработка объявления под конкретный форум.
То есть Вы ищете через поисковик форум, регистрируетесь там и постите там объявление, в раздел коммерческие предложения, интересные интернет-ресурсы и т.п.
Отчётность – список тем. Оплата спустя неделю висения объявления на форуме.
Пишем сюда цену за размещение одного такого объявления.
Заявки фрилансеров
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