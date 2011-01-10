Приватно для В. Коробовой

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка119 просмотров

Нужно 30 технических статей про восстановление Raid массивов. По 2000 знаков каждый.

14 лет назад
MainRoot
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$200
1 день
Работаю с Лерой полгода. Вся работа выполняется качественно и в срок, статьи интересные, написаны грамотно, чувствуется что она прежде чем начать писать изучает, вникает в тематику и только тогда пишет. Спасибо за хорошую работу.
Один из лучших заказчиков с которыми я работала. Очень положительный и приятный человек. Всегда четкое задание и быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

hodun
Артур 
37 лет
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Была
год назад
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