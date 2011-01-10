Был сайт http://extrapomosh.org/ . Истек срок домена и не могу продлить, не помню на каком хостинге его брала. Если кто-то может помочь с нахождением этой информации, буду благодарна.
Наполнение сайта
Простой копипаст. Необходимо перекинуть отсканированную книжку на сайт, создавая различные статьи.
В документе Word около 130 страниц ( с картинками), должно получиться около 200 небольших статей.
Стоимость одной статьи - 7 центов.
Заявки фрилансеров
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