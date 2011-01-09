Разослать сообщения ВКонтакте

Требуется постинг сайта,нужно будет копировать информацию из разных источников на сайт.Информация-это текст,видео с ютуба-рутуба,фото из яндекса-гугла. Никаких специальных знаний не требуется,нужно иметь минимальный пользовательский опыт работы в интернете и быстрый интернет-стоит много ...