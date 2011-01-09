Собрать телефоны аукционных домов и галерей

Здравствуйте. Мне нужно разместить информацию на сайт недвижимости по категориям: дома, дачи, участки, квартиры. Вся информация с фото предложений и описанием есть. Также нужно поставить информеры погоды, валюты и карту. Также имеются некоторые предпочтения касаемые ...