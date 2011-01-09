Собрать телефоны аукционных домов и галерей

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки225 просмотров

С целью продаж картин необходим список аукционных домов и продающих галерей, который потенциально могут выставить работы современного художника 1940г. р.

(Работы художника находятся в коллекциях 5ти президентов)

Список должен быть следующего вида:

Название, Телефон, Адрес, Интернет сайт, краткая информация/комментарий/контактное лицо (если возможно)

14 лет назад
liser25
Anton 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Добавить информацию на сайт недвижимости

    $100

    Здравствуйте. Мне нужно разместить информацию на сайт недвижимости по категориям: дома, дачи, участки, квартиры. Вся информация с фото предложений и описанием есть. Также нужно поставить информеры погоды, валюты и карту. Также имеются некоторые предпочтения касаемые ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поиск и наполнение информацией

    Мы планируем сделать несколько каталогов для скачивания контента, это будут: 1. Фильмы 2. Софт 3. Видео для взрослых 4. Игры Необходимо для соответствующих записей добавлять URL ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнить товарами интернет - каталог

    С сайта ex.com.ua нужно скопировать товары на сайт bivak.com.ua. На сайте bivak.com.ua имеется удобная система управления сайтов. При необходимости вышлю данные доступа. Скопировать нужно бренды LAKEN, ALEXIKA, THERM-A-REST, MRS. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнение сайта

    Требуется постинг сайта,нужно будет копировать информацию из разных источников на сайт.Информация-это текст,видео с ютуба-рутуба,фото из яндекса-гугла. Никаких специальных знаний не требуется,нужно иметь минимальный пользовательский опыт работы в интернете и быстрый интернет-стоит много ...

    HTML
    Наполнение сайтов29 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение сайта

    Требуются программисты для наполнения сайта на полную занятость. Надо перекинуть информацию с одного сайта на другой. Одна единица (фото+текст)= 1 руб, при хорошей скорости- 1,5 руб.Требования: -хорошее знание ПК, интернета -в ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Привести сайт в порядок

    $100

    Нужно привести сайт в порядок, подобрать сеооптимизированный дизайн. Оптимизировать вывод контента, поискать в интернете дополнительную информацию о продукции: Сайт: http://gofraflex.com Предлагайте ваши цены Исполнители без портфолио ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнить сайт информацией

    Здравствуйте,необходимо с одного сайта скопировать инфу и один в один перенести на другой ! Задание в приложении ! Жду Ваших предложений по стоимости и срокам !

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад