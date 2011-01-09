Здравствуйте. Мне нужно разместить информацию на сайт недвижимости по категориям: дома, дачи, участки, квартиры. Вся информация с фото предложений и описанием есть. Также нужно поставить информеры погоды, валюты и карту. Также имеются некоторые предпочтения касаемые ...
Поиск и наполнение информацией
Мы планируем сделать несколько каталогов для скачивания контента, это будут:
1. Фильмы
2. Софт
3. Видео для взрослых
4. Игры
Необходимо для соответствующих записей добавлять URL на торрент файл.
Искать например на isohunt.com
После изначального наполения проектов будет требоваться постоянное дополнение новым контентом.
Макс. цена за добавление одной ссылки на торрент файл - $0.01
В биде указывайте цену за 1000 ссылок.
Контент как на русском, так и на английском.
Суммарно надо будет добавить более 100к записей.
Интересует постоянное сотрудничество с людьми которые знают что делают, предпочтительны группы, т.к. надо работу сделать быстро.
Все детали можно обсудить в icq: 468982996
Заявки фрилансеров
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