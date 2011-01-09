Поиск и наполнение информацией

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Закрыт3 заявки282 просмотра

Мы планируем сделать несколько каталогов для скачивания контента, это будут:

1. Фильмы

2. Софт

3. Видео для взрослых

4. Игры

Необходимо для соответствующих записей добавлять URL на торрент файл.

Искать например на isohunt.com

После изначального наполения проектов будет требоваться постоянное дополнение новым контентом.

Макс. цена за добавление одной ссылки на торрент файл - $0.01

В биде указывайте цену за 1000 ссылок.

Контент как на русском, так и на английском.

Суммарно надо будет добавить более 100к записей.

Интересует постоянное сотрудничество с людьми которые знают что делают, предпочтительны группы, т.к. надо работу сделать быстро.

Все детали можно обсудить в icq: 468982996

14 лет назад
bnetworks
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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