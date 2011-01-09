Надо найти , отредактировать и залить на сайт

Надо найти , отредактировать изображение (пример изображения после редактирования в приложении) и залить картинки по товарам (стройматериалы) на сайт.

1. Оплата каждый день - по факту выполнения работы

Примерный шаблон картинки которую надо сделать

ПИШИТЕ СТОИМОСТЬ ЛИБО ЗА за 1шт. ЛИБО ЗА ВСЮ РАБОТУ

БЕЗ ЦЕНЫ за Вашу работу предложения не рассматриваю.

Количество изображений которое надо добавить на сайт 2000 шт.