Надо найти , отредактировать и залить на сайт

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт23 заявки587 просмотров

Надо найти , отредактировать изображение (пример изображения после редактирования в приложении) и залить картинки по товарам (стройматериалы) на сайт.

1. Оплата каждый день - по факту выполнения работы

Примерный шаблон картинки которую надо сделать

ПИШИТЕ СТОИМОСТЬ ЛИБО ЗА за 1шт. ЛИБО ЗА ВСЮ РАБОТУ

БЕЗ ЦЕНЫ за Вашу работу предложения не рассматриваю.

Количество изображений которое надо добавить на сайт 2000 шт.

14 лет назад
zsv_
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

romashca85
Лана 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 отзывов(-1)
14 лет назад
$130
7 дней
Сергей - приятный и хороший заказчик. Четко сформулировано ТЗ, всегда незамедлительная оплата. Не мало важным считаю, подчеркнуть, то что Сергей всегда вовремя, решает рабочие моменты, тактичен и приятен в общении. Сотрудничеством довольна, всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

romashca85
Лана 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 отзывов(-1)
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Собрать телефоны аукционных домов и галерей

    $5

    С целью продаж картин необходим список аукционных домов и продающих галерей, который потенциально могут выставить работы современного художника 1940г. р. (Работы художника находятся в коллекциях 5ти президентов) Список должен быть ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поиск и наполнение информацией

    Мы планируем сделать несколько каталогов для скачивания контента, это будут: 1. Фильмы 2. Софт 3. Видео для взрослых 4. Игры Необходимо для соответствующих записей добавлять URL ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнить товарами интернет - каталог

    С сайта ex.com.ua нужно скопировать товары на сайт bivak.com.ua. На сайте bivak.com.ua имеется удобная система управления сайтов. При необходимости вышлю данные доступа. Скопировать нужно бренды LAKEN, ALEXIKA, THERM-A-REST, MRS. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнение сайта

    Требуется постинг сайта,нужно будет копировать информацию из разных источников на сайт.Информация-это текст,видео с ютуба-рутуба,фото из яндекса-гугла. Никаких специальных знаний не требуется,нужно иметь минимальный пользовательский опыт работы в интернете и быстрый интернет-стоит много ...

    HTML
    Наполнение сайтов29 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение сайта

    Требуются программисты для наполнения сайта на полную занятость. Надо перекинуть информацию с одного сайта на другой. Одна единица (фото+текст)= 1 руб, при хорошей скорости- 1,5 руб.Требования: -хорошее знание ПК, интернета -в ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Привести сайт в порядок

    $100

    Нужно привести сайт в порядок, подобрать сеооптимизированный дизайн. Оптимизировать вывод контента, поискать в интернете дополнительную информацию о продукции: Сайт: http://gofraflex.com Предлагайте ваши цены Исполнители без портфолио ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнить сайт информацией

    Здравствуйте,необходимо с одного сайта скопировать инфу и один в один перенести на другой ! Задание в приложении ! Жду Ваших предложений по стоимости и срокам !

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад