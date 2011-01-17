Поиск информации на англ. языке

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен9 заявок266 просмотров

Требуется найти несколько сайтов определенной тематики в англоязычном интернете. От исполнителя требуется хорошее владение английским, навыки работы с поисковиками (гугл, яху). Проект может занять всего несколько часов.

Подробное описание проекта во вложении.

14 лет назад
dmitri1
53 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

love2work
43 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$17
1 день
Лаура ответственно подошла к выполнению задания и отлично с ним справилась.

Заявки фрилансеров

love2work
43 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад

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