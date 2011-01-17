Образование:
1999-2004 - МГПУ (Московский Государственный Университет им. Ленина), специальность - преподаватель английского языка. Диплом с отличием.
Опыт работы:
2010 - настоящее время - UCAN centre, Великобритания - преподаватель английского языка.
2006-2009 Школа иностранных языков Мистер Инглиш - преподаватель английского языка.
2004-2006 - Британская Международная Школа - teaching assistant - ассистент учителя-иностранца.
2001-2003 - Московский Энергетический Университет - преподаватель английского языка.
Навыки и умения:
Уверенный пользователь ПК (на высоком уровне: Word, Internet - email, поиск и обработка информации).
Языки - английский - на высоком уровне (advanced).
В течение двух лет проживаю в Великобритании.
Отзывы заказчиков
$17
10 баллов
14 лет назад
Лаура ответственно подошла к выполнению задания и отлично с ним справилась.