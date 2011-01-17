Образование:

1999-2004 - МГПУ (Московский Государственный Университет им. Ленина), специальность - преподаватель английского языка. Диплом с отличием.

Опыт работы:

2010 - настоящее время - UCAN centre, Великобритания - преподаватель английского языка.

2006-2009 Школа иностранных языков Мистер Инглиш - преподаватель английского языка.

2004-2006 - Британская Международная Школа - teaching assistant - ассистент учителя-иностранца.

2001-2003 - Московский Энергетический Университет - преподаватель английского языка.

Навыки и умения:

Уверенный пользователь ПК (на высоком уровне: Word, Internet - email, поиск и обработка информации).

Языки - английский - на высоком уровне (advanced).

В течение двух лет проживаю в Великобритании.