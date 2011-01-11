Нужно найти сайты из списка, на которых с большой вероятностью людям не хватает возможности оставлять комментарии. Для каждого сайта из списка надо проставить через запятую цифру 1, и адрес конкретной странички, на которой не хватает ...
Оформить 10 страниц + постоянное работа
Сейчас есть задание на 10 страниц
Ищу смышленого контент менеджера со вскусом. Который бы мог чувствовать стиль сайта и который не ленится работать.. До 400р за 1 страницу.
Необходимые навыки:
Работа в фотошопе
Хороший вкус
Грамотность
Умение подать информацию
HTML
Знание цмс joomla (чтобы сам мог закачать картинки и оформить страницы)
Пример работы
Надо обработать информацию на странице: http://mfpa-test.ru/pay_help/iterminals.php и вставить сюда http://mf.users.ru/
Надо сделать текст коротким, понятным, разбить информацию по пунктам, сделать схему оплаты картинкой. Разумеется надо что бы стиль подходил и выглядело бы все приятно.
Точного ТЗ не будет, будут только пожелания. Общие пожелания ко всем страницам следующие:
..Больше картинок изображающих схему описываемого действия (например оплата через смс или терминал) - чтобы человек не читал а смотрел страницу.
..Разбиение действий на пункты - раз уж пришлось писать (а без этого всегда никак) то надо сделать все предельно понятно.
..Краткость - ну и конечно чтобы не нагружать человека чтением, надо сделать все кратко.
..Понятность - надо писать чтобы понял и ребенок.
..Больше картинок в оформлении (галочки, стрелочки, картинки по теме), но В МЕРУ.
Подобной работы много. Платить буду Вебмани и Яндекс деньги.
Пожалуйста пишите посему я должен работать с вами, мне очень нужен контент менеджер но какой лучше?
Цену специально поставил высокую чтобы не жалели времени на работу, но работа должна быть высшего класса!
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