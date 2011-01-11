Оформить 10 страниц + постоянное работа

Сейчас есть задание на 10 страниц

Ищу смышленого контент менеджера со вскусом. Который бы мог чувствовать стиль сайта и который не ленится работать.. До 400р за 1 страницу.

Необходимые навыки:

Работа в фотошопе

Хороший вкус

Грамотность

Умение подать информацию

HTML

Знание цмс joomla (чтобы сам мог закачать картинки и оформить страницы)

Пример работы

Надо обработать информацию на странице: http://mfpa-test.ru/pay_help/iterminals.php и вставить сюда http://mf.users.ru/

Надо сделать текст коротким, понятным, разбить информацию по пунктам, сделать схему оплаты картинкой. Разумеется надо что бы стиль подходил и выглядело бы все приятно.

Точного ТЗ не будет, будут только пожелания. Общие пожелания ко всем страницам следующие:

..Больше картинок изображающих схему описываемого действия (например оплата через смс или терминал) - чтобы человек не читал а смотрел страницу.

..Разбиение действий на пункты - раз уж пришлось писать (а без этого всегда никак) то надо сделать все предельно понятно.

..Краткость - ну и конечно чтобы не нагружать человека чтением, надо сделать все кратко.

..Понятность - надо писать чтобы понял и ребенок.

..Больше картинок в оформлении (галочки, стрелочки, картинки по теме), но В МЕРУ.

Подобной работы много. Платить буду Вебмани и Яндекс деньги.

Пожалуйста пишите посему я должен работать с вами, мне очень нужен контент менеджер но какой лучше?

Цену специально поставил высокую чтобы не жалели времени на работу, но работа должна быть высшего класса!