Перенести контент из html - сайта в CMS

Приветствую.

Нужно методом copy8paste перенести каталог продукции полимерного завода с сайта, сделанного на html в сайт, сделанный на Drupal 7.

Точное количество страниц неизвестно, примерно до 100.

Нужно будет также добавить несколько статичных страниц и вынести ссылки на них в главное меню.

Страницы продуктов нужжно также добавлять в соответствующее меню. Нужно будет писать красивые url, загружать изображения товаров и файлы описания товаров в pdf (по 2 на каждый товар) сначала к себе на компьютер, затем в сайт на Drupal 7.

Вам нужно иметь опыт наполнения сайтов на Drupal и знать английский (интерфейс сайта на английском).

Пишите сроки и стоимость за единицу материала.

Дополнение: указывайте стоимость ЗА ЕДИНИЦУ МАТЕРИАЛА, а не за проект в целом, я не указал точного объёма работ.

Спасибо.