Перенести контент из html - сайта в CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен6 заявок239 просмотров

Приветствую.

Нужно методом copy8paste перенести каталог продукции полимерного завода с сайта, сделанного на html в сайт, сделанный на Drupal 7.

Точное количество страниц неизвестно, примерно до 100.

Нужно будет также добавить несколько статичных страниц и вынести ссылки на них в главное меню.

Страницы продуктов нужжно также добавлять в соответствующее меню. Нужно будет писать красивые url, загружать изображения товаров и файлы описания товаров в pdf (по 2 на каждый товар) сначала к себе на компьютер, затем в сайт на Drupal 7.

Вам нужно иметь опыт наполнения сайтов на Drupal и знать английский (интерфейс сайта на английском).

Пишите сроки и стоимость за единицу материала.

Дополнение: указывайте стоимость ЗА ЕДИНИЦУ МАТЕРИАЛА, а не за проект в целом, я не указал точного объёма работ.

Спасибо.

DrupalHTML
14 лет назад
yurg
Yurg 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
20 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Kiwka
37 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$60
3 дня
Всё сделано очень быстро, аккуратно и без лишних вопросов. Обязательно буду работать с этим исполнителем в будущем.
Отличный заказчик. Детальное ТЗ, конструктивность в деловом общении, всегда на связи для решения рабочих вопросов. Оплата быстро и в полном размере. Работать над проектами для таких людей - одно удовольствие!

Заявки фрилансеров

Kiwka
37 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Ведение блога

    $100

    Требуется контентщики для поднятия раздела "Блоги". Тематика ведения блога "Потребительские покупки". Группа товаров обширная, т.е. можно писать хоть про колбасу какого -то определенного сорта, хоть про ipad заказанный где-то и про то как он к ...

    Наполнение сайтов3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Заполнить сайт на Joomla 1.5

    Есть старый сайт и новый сайт на Joomla 1.5. Необходимо заполнить новый сайт информацией со старого, а именно раздел "Белла Вита". Названия сайтов в аттачменте, чтобы могли оценить объем работы.

    Joomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Оформить 10 страниц + постоянное работа

    $130

    Сейчас есть задание на 10 страниц Ищу смышленого контент менеджера со вскусом. Который бы мог чувствовать стиль сайта и который не ленится работать.. До 400р за 1 страницу. Необходимые навыки: ...

    HTMLJoomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Найти сайты, на которых не хватает комментирования

    $1000

    Нужно найти сайты из списка, на которых с большой вероятностью людям не хватает возможности оставлять комментарии. Для каждого сайта из списка надо проставить через запятую цифру 1, и адрес конкретной странички, на которой не хватает ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнение сайта

    $20

    Простой копипаст. Необходимо перекинуть отсканированную книжку на сайт, создавая различные статьи. В документе Word около 130 страниц ( с картинками), должно получиться около 200 небольших статей. Стоимость одной статьи ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Найти информацию о домене

    $5

    Был сайт http://extrapomosh.org/ . Истек срок домена и не могу продлить, не помню на каком хостинге его брала. Если кто-то может помочь с нахождением этой информации, буду благодарна.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поиск информации на англ. языке

    Требуется найти несколько сайтов определенной тематики в англоязычном интернете. От исполнителя требуется хорошее владение английским, навыки работы с поисковиками (гугл, яху). Проект может занять всего несколько часов. Подробное описание проекта во вложении.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад