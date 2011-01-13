Рерайт и размещение статей

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт40 заявок803 просмотра

...на спортивно -туристическую тематику. Основные направление - велотуризм, водный туризм. Нужно подобрать 10-20-30 тематических статей, сделать рерайт и самостоятельно разместить на сайте (система управления Битрикс)

Возможная тематика статей:

- как выбрать велосипед

- снаряжение для велотуризма

- как правильно ехать

- водно -солевой режим в велопоходе

- ремонт велосипеда в походных условиях

- веломаршруты

- велопоходы выходного дня

- куда поехать на вылосипеде на выходные

- где найти компанию для покатушек

Сайт - velosi.ru

14 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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