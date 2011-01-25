Наполнить сайт на битриксе товаром.

Есть сайт:

hikvision (точка) su

Необходимо взять товар с этого сайта и забить его в другой сайт на Битриксе.

Опыт подобной работы на Битриксе обязателен.

Необходимо знание Html-таблиц, т.к. там есть такой момент как Специфическое описание.

От вас цены и сроки.

Оплата: Яндекс/Вебмани

ICQ: семь три семь три два два