Наполнить сайт на битриксе товаром.

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Завершен9 заявок338 просмотров

Есть сайт:

hikvision (точка) su

Необходимо взять товар с этого сайта и забить его в другой сайт на Битриксе.

Опыт подобной работы на Битриксе обязателен.

Необходимо знание Html-таблиц, т.к. там есть такой момент как Специфическое описание.

От вас цены и сроки.

Оплата: Яндекс/Вебмани

ICQ: семь три семь три два два

HTML
14 лет назад
igorjuly
Гари 
44 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
35 отзывов

Выбранный исполнитель

hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$100
1 день
Лера ответственный исполнитель. Хорошо соблюдает сроки и особенно хочу отметить наличие немалого опыта при работе с CMS системами и html кодом. Спасибо Лерочка.
Замечательный заказчик. Знает что хочет видеть в результате работы, своевременно платит, тактичен и вежлив! Очень рекомендую!

Заявки фрилансеров

hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад