Требуется составить список сайтов для поиска работы в области веб-программирования. Оформить в виде Excel-документа. В документе должно быть найдено не менее 200 сайтов, где есть предложения о работе (в том числе фриланс-сервисы и программистские ...
Общение на форумах
Ищу людей которые готовы писать на форумах, за каждое написанное сообщение на форуме - 1 рубль, подробнее в личке
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $30
Здравствуйте. Есть сайт на движке вордпресс. В нем есть страницы со списками. Примерно такой вид: - пункт 1 - пункт 2 - пункт 3 и ...Завершен14 лет назад
Приветствую. Нужно методом copy8paste перенести каталог продукции полимерного завода с сайта, сделанного на html в сайт, сделанный на Drupal 7. Точное количество страниц неизвестно, примерно до 100. ...Завершен14 лет назад
- $100
Требуется контентщики для поднятия раздела "Блоги". Тематика ведения блога "Потребительские покупки". Группа товаров обширная, т.е. можно писать хоть про колбасу какого -то определенного сорта, хоть про ipad заказанный где-то и про то как он к ...Наполнение сайтов3 исполнителяЗавершен14 лет назад
Добрый день Нужно наполнить магазин товарами Шторы Жалюзи Окна И пр Прошу предложение сопровождать стоимостью Работа постояннаяНаполнение сайтов33 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, Сколько будет стоить 1 пост 150-250 символов на тематику московской недвижимости? Для начала планирую прядка 10-30 постов ежедневно.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Частично заполнить сайт http://nogotki.dp.ua/ -тематика наращивание ногтей Днепропетровск. Оптимизация. Продвижение по-региону. стучать в icq 487-456-158.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть старый сайт и новый сайт на Joomla 1.5. Необходимо заполнить новый сайт информацией со старого, а именно раздел "Белла Вита". Названия сайтов в аттачменте, чтобы могли оценить объем работы.Завершен14 лет назад
- $130
Сейчас есть задание на 10 страниц Ищу смышленого контент менеджера со вскусом. Который бы мог чувствовать стиль сайта и который не ленится работать.. До 400р за 1 страницу. Необходимые навыки: ...Закрыт14 лет назад
- $1000
Нужно найти сайты из списка, на которых с большой вероятностью людям не хватает возможности оставлять комментарии. Для каждого сайта из списка надо проставить через запятую цифру 1, и адрес конкретной странички, на которой не хватает ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен14 лет назад