Комментарии в блогах

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок177 просмотров

Здравствуйте.

Требуется надёжный человек, способный:

1. Залогиниться в аккаунт блога (ЖЖ);

2. Из предоставляемого мной списка по порядку пройти каждый адрес других блогов;

3. Оставить в каждом из этих блогов комментарий, чтобы он был на первой стринце комментариев поста.

Как быть с третьим пунктом?

Нужно оставлять комментарий к другому комментарию на первой странице комментов, либо, если комментов к этому посту меньше 25 - оставить свой коммент к посту.

Требования:

+ надёжный человек, чтобы не угонял мои акки;

+ комментарии оставлять в тему и не фигню, в роде "прикольно!", "афтар жжот" и т.п. Примеры и рекомендации предоставлю;

+ всего у меня 17 блогов, КОТОРЫМИ нужно комментить и порядка 90 блогов, КОТОРЫЕ нужно комментить. Итого: всего нужно оставить около 1500 комментариев;

+ человек должен иметь опыт работы с ЖЖ, желательно с подтверждением;

+ срок рассылки всех комментариев - 2 недели (это может быть порядка 100-150 комментов в день)

Предлагайте свою АРГУМЕНТИРОВАННУЮ цену, а так же сроки, в пределах указанных мной.

14 лет назад
Chrizt
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

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