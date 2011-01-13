...на спортивно -туристическую тематику. Основные направление - велотуризм, водный туризм. Нужно подобрать 10-20-30 тематических статей, сделать рерайт и самостоятельно разместить на сайте (система управления Битрикс) Возможная тематика статей: - как ...
Комментарии в блогах
Здравствуйте.
Требуется надёжный человек, способный:
1. Залогиниться в аккаунт блога (ЖЖ);
2. Из предоставляемого мной списка по порядку пройти каждый адрес других блогов;
3. Оставить в каждом из этих блогов комментарий, чтобы он был на первой стринце комментариев поста.
Как быть с третьим пунктом?
Нужно оставлять комментарий к другому комментарию на первой странице комментов, либо, если комментов к этому посту меньше 25 - оставить свой коммент к посту.
Требования:
+ надёжный человек, чтобы не угонял мои акки;
+ комментарии оставлять в тему и не фигню, в роде "прикольно!", "афтар жжот" и т.п. Примеры и рекомендации предоставлю;
+ всего у меня 17 блогов, КОТОРЫМИ нужно комментить и порядка 90 блогов, КОТОРЫЕ нужно комментить. Итого: всего нужно оставить около 1500 комментариев;
+ человек должен иметь опыт работы с ЖЖ, желательно с подтверждением;
+ срок рассылки всех комментариев - 2 недели (это может быть порядка 100-150 комментов в день)
Предлагайте свою АРГУМЕНТИРОВАННУЮ цену, а так же сроки, в пределах указанных мной.
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