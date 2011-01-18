Ручное размещение на форумах и блогах

Нужен исполнитель для размещения (ручного) объявлений на форумах и блогах, по тематике "гостиничный бизнес" , "строительство", "недвижимость".

Объявления нужно размещать строго уникальные (размножить много вариантов). Объявления должны содержать анкоры ссылок на сайт. Ссылки должны индексироваться (без nofollow и noindex).

Цена размещения одного объявления 0.25$.

В день требуется размещать 10-20 ссылок. Оплата по результату, от 10 постов с анкорами.