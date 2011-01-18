Ручное размещение на форумах и блогах

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Завершен1 заявка213 просмотров

Нужен исполнитель для размещения (ручного) объявлений на форумах и блогах, по тематике "гостиничный бизнес" , "строительство", "недвижимость".

Объявления нужно размещать строго уникальные (размножить много вариантов). Объявления должны содержать анкоры ссылок на сайт. Ссылки должны индексироваться (без nofollow и noindex).

Цена размещения одного объявления 0.25$.

В день требуется размещать 10-20 ссылок. Оплата по результату, от 10 постов с анкорами.

14 лет назад
DIV0
Igor 
43 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

lashov
Андрей 
54 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$1
5 дней
За время работы, Андрей, проявил себя как надежный, вполне грамотный и уверенный исполнитель. Работа была выполнена на отлично и заслуживает высокой оценки. Рекомендую и советую обращаться.

Заявки фрилансеров

lashov
Андрей 
54 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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