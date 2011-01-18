lashov

Андрей lashov

 
54 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

ICQ 323987671

моб.+79271600358

a.lashov(at)mail.ru

Отзывы заказчиков

Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$3
10 баллов
14 лет назад
Ручная рассылка приглашений организациям
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Natalya56
Наталья 
73 года
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
$40
10 баллов
14 лет назад
PDF в другой формат и перевод
Андрей превосходно справился с поставленной задачей. Работу выполнил скрупулезно и тщательно, уделил внимание всем необходимым деталям. Сотрудничать с таким исполнителем – одно удовольствие, так как понимаешь, что проект передан в надежные руки, человеку, знающему, свое дело. Андрей, благодарю Вас за хорошую работу!
Выполнял для данного заказчика работу. Получил четкие, внятные инструкции, после выполнения работы конкретные замечания. Оплата произведена незамедлительно и согласно договоренности. Рекомендую, как надежного, порядочного заказчика.
Ответный отзыв
DIV0
Igor 
43 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Ручное размещение на форумах и блогах
За время работы, Андрей, проявил себя как надежный, вполне грамотный и уверенный исполнитель. Работа была выполнена на отлично и заслуживает высокой оценки. Рекомендую и советую обращаться.