Андрей превосходно справился с поставленной задачей. Работу выполнил скрупулезно и тщательно, уделил внимание всем необходимым деталям. Сотрудничать с таким исполнителем – одно удовольствие, так как понимаешь, что проект передан в надежные руки, человеку, знающему, свое дело. Андрей, благодарю Вас за хорошую работу!