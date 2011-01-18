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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$40
10 баллов
14 лет назад
Андрей превосходно справился с поставленной задачей. Работу выполнил скрупулезно и тщательно, уделил внимание всем необходимым деталям. Сотрудничать с таким исполнителем – одно удовольствие, так как понимаешь, что проект передан в надежные руки, человеку, знающему, свое дело. Андрей, благодарю Вас за хорошую работу!
Ответный отзыв
Выполнял для данного заказчика работу. Получил четкие, внятные инструкции, после выполнения работы конкретные замечания. Оплата произведена незамедлительно и согласно договоренности. Рекомендую, как надежного, порядочного заказчика.
$1
10 баллов
14 лет назад
За время работы, Андрей, проявил себя как надежный, вполне грамотный и уверенный исполнитель. Работа была выполнена на отлично и заслуживает высокой оценки. Рекомендую и советую обращаться.