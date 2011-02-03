PDF в другой формат и перевод

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен19 заявок792 просмотра

PDF в другой формат и перевод

Есть инструкция в формате pdf – Adobe Reader.

Нужно изменить формат на любой другой, который можно будет редактировать, а после отпечатать на принтере без ошибок и неточностей.

Корректный перенос всех элементов PDF – файла в файл Word или др. формат, полностью сохранив при этом форматирование файла - источника.

Важно сохранить макет документа! (шрифты, изображения, цвет фона, расположение элементов и т.д.)

Затем полученный текст в файле необходимо перевести через программу Google, перевод с английского языка на русский язык. При этом необходимо сохранить расположение элементов, изображение и расположение (всё должно быть идентично оригиналу файла).

Преимуществом будет знание английского языка – это позволит подправить текст перевода.

Выбранный исполнитель должен протестировать выполненную работу сам, отпечатать инструкцию на принтере и просмотреть её на предмет ошибок.

Пожалуйста, сразу же укажите на странице проекта, в какой формат вы будете переносить представленный PDF - файл, сроки и стоимость работы.

Информация закрыта, если возникли вопросы - можете писать их сразу же в заявке. На все вопросы постараюсь ответить.

Инструкция во вложении.

14 лет назад
Natalya56
Наталья 
73 года
17 лет в сервисе
Была
20 дней назад

Выбранный исполнитель

lashov
Андрей 
54 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$40
3 дня
Андрей превосходно справился с поставленной задачей. Работу выполнил скрупулезно и тщательно, уделил внимание всем необходимым деталям. Сотрудничать с таким исполнителем – одно удовольствие, так как понимаешь, что проект передан в надежные руки, человеку, знающему, свое дело. Андрей, благодарю Вас за хорошую работу!
Выполнял для данного заказчика работу. Получил четкие, внятные инструкции, после выполнения работы конкретные замечания. Оплата произведена незамедлительно и согласно договоренности. Рекомендую, как надежного, порядочного заказчика.

Заявки фрилансеров

lashov
Андрей 
54 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад