Основные условия: Женщина: от 26 до 34 лет строго. Кандидатуры мужчин не рассматриваем. НЕ рассматриваем кандидатуры без опыта, с малым опытом (менее года полноценной работы на расшифровке). ...
PDF в другой формат и перевод
PDF в другой формат и перевод
Есть инструкция в формате pdf – Adobe Reader.
Нужно изменить формат на любой другой, который можно будет редактировать, а после отпечатать на принтере без ошибок и неточностей.
Корректный перенос всех элементов PDF – файла в файл Word или др. формат, полностью сохранив при этом форматирование файла - источника.
Важно сохранить макет документа! (шрифты, изображения, цвет фона, расположение элементов и т.д.)
Затем полученный текст в файле необходимо перевести через программу Google, перевод с английского языка на русский язык. При этом необходимо сохранить расположение элементов, изображение и расположение (всё должно быть идентично оригиналу файла).
Преимуществом будет знание английского языка – это позволит подправить текст перевода.
Выбранный исполнитель должен протестировать выполненную работу сам, отпечатать инструкцию на принтере и просмотреть её на предмет ошибок.
Пожалуйста, сразу же укажите на странице проекта, в какой формат вы будете переносить представленный PDF - файл, сроки и стоимость работы.
Информация закрыта, если возникли вопросы - можете писать их сразу же в заявке. На все вопросы постараюсь ответить.
Инструкция во вложении.
Выбранный исполнитель
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