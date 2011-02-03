PDF в другой формат и перевод

Есть инструкция в формате pdf – Adobe Reader.

Нужно изменить формат на любой другой, который можно будет редактировать, а после отпечатать на принтере без ошибок и неточностей.

Корректный перенос всех элементов PDF – файла в файл Word или др. формат, полностью сохранив при этом форматирование файла - источника.

Важно сохранить макет документа! (шрифты, изображения, цвет фона, расположение элементов и т.д.)

Затем полученный текст в файле необходимо перевести через программу Google, перевод с английского языка на русский язык. При этом необходимо сохранить расположение элементов, изображение и расположение (всё должно быть идентично оригиналу файла).

Преимуществом будет знание английского языка – это позволит подправить текст перевода.

Выбранный исполнитель должен протестировать выполненную работу сам, отпечатать инструкцию на принтере и просмотреть её на предмет ошибок.

Пожалуйста, сразу же укажите на странице проекта, в какой формат вы будете переносить представленный PDF - файл, сроки и стоимость работы.

Информация закрыта, если возникли вопросы - можете писать их сразу же в заявке. На все вопросы постараюсь ответить.

Инструкция во вложении.