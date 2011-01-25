Есть сценарий фильма "я хороший водитель". К каждой сцене есть текст, который будет озвучиваться. Необходимо весь текст отредактировать и откорректировать в одном стиле. В некоторых сценах текст нужно дополнить. В целях ...
Дописать инструкцию (корректировка)
Здравствуйте,есть уже готовая хорошо написанная инструкция для Системы управления сайтами,только в примере приведен другой сайт,тоесть принт скрины другого сайта,и чуть чуть другой функционал в каталоге товаров и создание левого меню в новом сайте www.cms4.prgmm.ru необходимо подогнать инструкцию(дописать отредактировать сделать новые принт скрины) под новый сайт,жду ваших предложений ! Сроки сегодня !
Ссылка для скачивания старой инструкции: http://ifolder.ru/21414071
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