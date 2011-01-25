Дописать инструкцию (корректировка)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен2 заявки186 просмотров

Здравствуйте,есть уже готовая хорошо написанная инструкция для Системы управления сайтами,только в примере приведен другой сайт,тоесть принт скрины другого сайта,и чуть чуть другой функционал в каталоге товаров и создание левого меню в новом сайте www.cms4.prgmm.ru необходимо подогнать инструкцию(дописать отредактировать сделать новые принт скрины) под новый сайт,жду ваших предложений ! Сроки сегодня !

Ссылка для скачивания старой инструкции: http://ifolder.ru/21414071

14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

Vselennaja123
39 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
Отлично Справилась с заданием !!! Сделала даже больше чем нужно ! Рекомендую !!!

Заявки фрилансеров

Vselennaja123
39 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад