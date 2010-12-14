Редактирование научного текста на англ. (abstract)

Корректировал для Максима текст на английском. Сбросил сразу по окончанию выполнения, причем, судя по отметкам в личных сообщениях на веблансере, Максим его тут же и получил. Дальше следуют четыре дня молчания. Думаю, выходные дни, возможно, человек отлучился (хотя оплатить обязался следующим утром). В итоге сегодня пишу Максиму на почту, задаю вопрос по поводу оплаты. На что получаю ответ: _________________________________________ Максим Колос кому: мне Показать подробные сведения 17:16 (26 мин. назад) Добрый день. Текст не подошел: вы по сути ничего не изменили. Даже не обратили внимание, что в конце предложение не закончено. Соответственно, я не могу его оплатить. _________________________________________ Максим, видимо, решил просто не платить. Сразу после этого сообщения добавил мой ящик в игнор-лист. Привожу свои сообщения, которые отправил ему ранее (первое - при заявке, второе - на почту вместе с отредактированным текстом): _________________________________________ 05.01.2011 в 18:54 Ок. Выполняю. Прошу заметить, я выполняю исключительно редактуру текста на правильность написания, использования той или иной лексики и т.д. По сути ничего менять не буду. Через час ориентировочно сброшу на почту готовый файл. Когда сброшу - отпишусь сюда. По оплате - завтра утром устраивает, на долларовый кошелек вебмани. Номер сброшу уже вместе с переводом. _________________________________________ кому: mkolos Показать подробные сведения 5 янв. (5 дн. назад) Пожалуйста, обратите внимание на последний абзац. Возможно, это предложение не завершено. Если же оно завершено - не совсем правильно построено. Я отредактировал по своему видению. Проверьте, сохранен ли первоначальный смысл. Moderate parties (1).doc 27Кб Просмотреть Загрузить _________________________________________ Теперь сравните то, что было оговорено ранее, с письмом Максима, которое я получил сегодня. Можно делать выводы об адекватности данного заказчика/фрилансера. Хотя скорее тут имеет место целенаправленное кидалово.