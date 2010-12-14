Есть ксерокопии газет. Нужно перенести текст из оцифрованных ксерокопий (формат - jpeg) в txt - файл. Текст на дореволюционной орфографии, нужно переписать на современной. Вот одна страница из газеты - http://www.sendspace.com/file/tlu96v. Цена - 2.5 ...
Редактирование научного текста на англ. (abstract)
Добрый день. Написал реферат своего будущего доклада на конференции, но т.к. английским владею неидеально, нужен человек, который бы отредактировал текст и, возможно, немного изменил его для соответствия необходимой структуре.
Информации о структуре abstract в инете полно.
Можно посмотреть в Вики: http://en.wikipedia.org/wiki/Abstract_%28summary%29
Сам текст в приложении.
Пишите цену (работы все-таки очень мало) и время выполнения.
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