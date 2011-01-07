Необходимо перевести отсканированную книгу, представленную здесь http://ifolder.ru/21113101 в Word (132 страницы) технического текста. Срок до 2 недель. Требования к набору текста: 1.Текст должен соответствовать doc формату программы Microsoft Word ...
Распознавание отсканированного текста
Распознавание отсканированной распечатки (списка) телефонных звонков, выписки по банк. счетам 135 страниц, с редактированием. Ваша цена и сроки.
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