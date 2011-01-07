Распознавание отсканированного текста

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен21 заявка520 просмотров

Распознавание отсканированной распечатки (списка) телефонных звонков, выписки по банк. счетам 135 страниц, с редактированием. Ваша цена и сроки.

14 лет назад
Micia78
Лина 
51 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Dashka_Ger
34 года
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена очень профессионально и быстро. Уверенно рекомендую всем этого специалиста.
Отличный заказчик. Чётко обьяснила задание, и с оплатой никаких проблем. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Dashka_Ger
34 года
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад