Преобразование скана книги в Word

Необходимо перевести отсканированную книгу, представленную здесь http://ifolder.ru/21113101 в Word (132 страницы) технического текста. Срок до 2 недель.

Требования к набору текста:

1.Текст должен соответствовать doc формату программы Microsoft Word 2003 или Word 2007 (не принципиально).

2.Шрифт во всем тексте Times New Roman, 12 пунктов, выравнивание по ширине, отступ абзаца 1 см.

3.Параметры страницы по 2 см с каждого края.

4.Все заголовки должны быть выделены полужирным. Перед и после заголовка должны быть пропуски по 1 строке и выровнены по левому краю.

5.Все формулы должны быть набраны с помощью редактора формул MathType 6.7 (http://ifolder.ru/21113079) и выровнены по центру.

6.Все греческие и английские символы, относящиеся в тексте к формулам также нужно набирать с помощью редактора формул MathType.

7.Рисунки должны иметь положение «в тексте» и выровнены по центру. Надписи под рисунками также должны быть центрированы.

8.Набирать только текст: номера страниц, ссылки под страницей набирать не нужно.

9. Оригинальную разбивку на страницы cохранять не нужно.

10. Переносы не ставить (если есть – убрать) текст должен быть без переносов слов.

11. Для ввода рукописных букв использовать шрифт «Monotype Corsiva» редактора формул Math Type 6.7

12. Для ввода полужирных символов в формулах использовать стиль «Вектор-Матрица» редактора формул Math Type 6.7

Ищу ответственного исполнителя.

Пример набора текста см. в приложении