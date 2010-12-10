Записать текст с ксерокопий

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт8 заявок229 просмотров

Есть ксерокопии газет. Нужно перенести текст из оцифрованных ксерокопий (формат - jpeg) в txt - файл. Текст на дореволюционной орфографии, нужно переписать на современной. Вот одна страница из газеты - http://www.sendspace.com/file/tlu96v.

Цена - 2 wmz - 1 страница газеты.

14 лет назад
TopChan
Руслан 
42 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Dimacss
43 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

Dimacss
43 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад