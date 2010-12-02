Редакторование статей, отзывов

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
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Нужен редактор для статей, отзывов и т.п. продающей информации.

Необходимые качества: знание психологии продаж, законов рекламы и маркетинга, умение писать правоподобные тексты. З/п по договорённости. Для контакта, пожалуйста, пишите сюда: [email protected]

С уважением, Сергей.

14 лет назад
falmary
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров