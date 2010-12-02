Корректировка книги

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт14 заявок439 просмотров

Требуется корректор для корректировки книги

Книга компьютерной специализации

в районе 19 000 знаков

Просьба указать цены и срок корректировки.

14 лет назад
Kurilshik
41 год
19 лет в сервисе
Был
14 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров