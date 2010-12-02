Есть книжка в формате djvu на украинском языке. Нужно распознать текст и превратить в текстовый формат при помощи Finereader (распознать текст) Объем требуемой информации - около 100 страниц Переводить на другой язык ...
Корректировка книги
Требуется корректор для корректировки книги
Книга компьютерной специализации
в районе 19 000 знаков
Просьба указать цены и срок корректировки.
Заявки фрилансеров
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