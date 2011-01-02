Проверка текстов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен15 заявок378 просмотров

Нужно проверить текст объемом 200 000 знаков на правильность - т.е. орфографию.

14 лет назад
adez
50 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

samus_video
28 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$29
2 дня
Текст проверен профессионально, на высоком уровне, ошибок после проверки не наблюдаю.
Задание выполнялось поэтапно, соответственно производилась и оплата. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

samus_video
28 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад