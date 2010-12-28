$50
Нужно проверить текст объемом 200 000 знаков на правильность - т.е. орфографию.
Редактирование и Корректура1 исполнитель
Завершен
14 лет назад
Низкая цена - не значит некачественная работа. Низкая цена - значит, фрилансер работает без посредников. Отдаю предпочтение фрилансерам-"одинакам", которые сами выполняют задание, а не группы фрилансеров, где цены в 2-3 раза завышены.
Нужно проверить текст объемом 200 000 знаков на правильность - т.е. орфографию.
Нужно сделать рерайт статьи, 25 тыс. знаков. Нужно до среды. Предлагайте свои цены. Предпочтение отдам низкой цене и высокой репутации исполнителя.