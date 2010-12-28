adez

Андрей Иванов adez

 
50 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Низкая цена - не значит некачественная работа. Низкая цена - значит, фрилансер работает без посредников. Отдаю предпочтение фрилансерам-"одинакам", которые сами выполняют задание, а не группы фрилансеров, где цены в 2-3 раза завышены.

  • Рерайт статьи

    Нужно сделать рерайт статьи, 25 тыс. знаков. Нужно до среды. Предлагайте свои цены. Предпочтение отдам низкой цене и высокой репутации исполнителя.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

samus_video
28 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$29
10 баллов
9 лет назад
Проверка текстов
Задание выполнялось поэтапно, соответственно производилась и оплата. Сотрудничеством доволен.
Текст проверен профессионально, на высоком уровне, ошибок после проверки не наблюдаю.
Ответный отзыв
samus_video
28 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Рерайт статьи
ТЗ подано чёткое, дорабатывать после него не пришлось, оплата своевременная.
Сделан рерайт в самые короткие сроки. Исполнителем остался доволен.
Ответный отзыв