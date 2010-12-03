Редактирование документа

Есть: 1500 коротких вопросов и ответов на них на русском языке, каждый вопрос имеет порядковый номер, например, 1.1.1.1

Нужно: в программе на иностранном языке имеющей вопросы с аналогичной нумерацией поменять вопросы на русские

Для этого:

1) открываем программу, выбираем в меню "редактирование исходного текста"

2) открываем документ ворд с русскими вопросами

3) методом ctrl+c, ctrl+v например переносим из одного места в другое.

ПС что бы программа открылась возможно придется поменять языковые настройки в панели управления соответсвенно картинкам из приложения, программа должна запускаться от имени администратора.

программа, документ ворд, и инструкция в картинках скачать отсюда http://player-hdd.ru/1/traffic.rar

В заявке сроки и стоимость.