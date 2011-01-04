Запись текста с ксерокопий

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен7 заявок219 просмотров

Есть ксерокопии газет. Нужно перенести текст из оцифрованных ксерокопий (формат - jpeg) в txt - файл. Текст на дореволюционной орфографии, нужно переписать на современной. Вот одна страница из газеты - http://www.sendspace.com/file/tlu96v.

Цена - 2.5 wmz - 1 страница газеты. В газете 4 страницы.

Срок - 3-4 дня.

14 лет назад
TopChan
Руслан 
42 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

morsi
45 лет
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
14 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена быстро и качественно. Я очень доволен сотрудничеством.
Сотрудничеством довольна, оплата своевременная, заказчик постоянно на связи, готов ответить на все вопросы

Заявки фрилансеров

morsi
45 лет
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
14 лет назад