Редактирование текста для озвучки фильма

С Александром очень комфортно работать. Четкое ТЗ, позиционирование и свое видение результата труда. Плюс он не "связывает" вам руки и прислушивается к вашему мнению. Спасибо за сотрудничество! Всем рекомендую и сама буду рада снова выполнить для него заказ.