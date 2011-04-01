Редактирование текста для озвучки фильма

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен11 заявок475 просмотров

Есть сценарий фильма "я хороший водитель".

К каждой сцене есть текст, который будет озвучиваться.

Необходимо весь текст отредактировать и откорректировать в одном стиле.

В некоторых сценах текст нужно дополнить.

В целях правильного изложения необходимо знать ПДД и иметь неплохой водительских стаж.

В приложенном файле кусок сценария (примерно 5% от всего фильма).

14 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

strastocvet
Оксана 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$100
7 дней
Отличная работа! Это профессионал высокого класса, виртуоз написания и редактирования текстов!
С Александром очень комфортно работать. Четкое ТЗ, позиционирование и свое видение результата труда. Плюс он не "связывает" вам руки и прислушивается к вашему мнению. Спасибо за сотрудничество! Всем рекомендую и сама буду рада снова выполнить для него заказ.

Заявки фрилансеров

strastocvet
Оксана 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад