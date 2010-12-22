Пять с половиной(5,5) страниц рукописного текста формата А4 набрать в Word'e. Пример в прикреплённом файле. Предлагайте вашу цену. Свяжусь с исполнителем через сервис личных сообщений(ЛС) weblancer'a.
Проверка и корректировка описаний отелей
Добрый день.
Требуются корректора для проверки и корректировки описаний(русский и украинский язык) отелей.
Только с возможностью уделять от 5 часов в день!!!
Заявки фрилансеров
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