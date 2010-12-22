Проверка и корректировка описаний отелей

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт32 заявки570 просмотров

Добрый день.

Требуются корректора для проверки и корректировки описаний(русский и украинский язык) отелей.

Только с возможностью уделять от 5 часов в день!!!

14 лет назад
nikita172010
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров