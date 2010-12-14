Набрать отсканированный текст в Word

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт30 заявок621 просмотр

Пять с половиной(5,5) страниц рукописного текста формата А4 набрать в Word'e.

Пример в прикреплённом файле. Предлагайте вашу цену.

Свяжусь с исполнителем через сервис личных сообщений(ЛС) weblancer'a.

14 лет назад
Tezar-X87
Евгений 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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