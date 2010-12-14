Добрый день. Написал реферат своего будущего доклада на конференции, но т.к. английским владею неидеально, нужен человек, который бы отредактировал текст и, возможно, немного изменил его для соответствия необходимой структуре. Информации о ...
Набрать отсканированный текст в Word
Пять с половиной(5,5) страниц рукописного текста формата А4 набрать в Word'e.
Пример в прикреплённом файле. Предлагайте вашу цену.
Свяжусь с исполнителем через сервис личных сообщений(ЛС) weblancer'a.
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