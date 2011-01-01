Лит. редакция укр. текста на с/х тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт16 заявок444 просмотра

Текст на украинском языке, дан в МС Ворд - 360 стр. формата А5 (580 тыс. знаков без пробелов).

Нужна лит. редакция (ошибки, стилистика, пунктуация), проверка нумеротаций/ссылок на таблицы и рисунки.

Текст очень похож по тематике на этот - http://cugp.com.ua/downloads/file/62

Желателен исполнитель со знанием тематики (с/х, биология и т.п.).

Оплата возможна через ВебМоней, ПейПал, наличными (Киев), по перечислению (по Украине)

14 лет назад
grayz
48 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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