Отсканированные страницы уже есть. нужно распознать в них текст. указывайте уровень цены в Вашем предложении.
Корректировка текстов на сайте
Доброго времени суток! Необходимо на сайте отредактировать тексты, проверка орфографии, постановка знаков препинания, редактирование самого текста. оплата 50 объектов 200 wmr.Подробности в личку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Редактирование и Корректура1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходима редакция существующих текстов (аттач), так как текущее описание не очень нравится по стилю. Рассматриваем только заявки с бюджетом и срокомЗавершен14 лет назад
Добрый день. Требуются корректора для проверки и корректировки описаний(русский и украинский язык) отелей. Только с возможностью уделять от 5 часов в день!!!Редактирование и Корректура32 заявкиЗакрыт14 лет назад
Пять с половиной(5,5) страниц рукописного текста формата А4 набрать в Word'e. Пример в прикреплённом файле. Предлагайте вашу цену. Свяжусь с исполнителем через сервис личных сообщений(ЛС) weblancer'a.Редактирование и Корректура30 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день. Написал реферат своего будущего доклада на конференции, но т.к. английским владею неидеально, нужен человек, который бы отредактировал текст и, возможно, немного изменил его для соответствия необходимой структуре. Информации о ...Закрыт14 лет назад
- $10
Есть ксерокопии газет. Нужно перенести текст из оцифрованных ксерокопий (формат - jpeg) в txt - файл. Текст на дореволюционной орфографии, нужно переписать на современной. Вот одна страница из газеты - http://www.sendspace.com/file/tlu96v. Цена - 2.5 ...Завершен14 лет назад
- $50
Распознавание отсканированной распечатки (списка) телефонных звонков, выписки по банк. счетам 135 страниц, с редактированием. Ваша цена и сроки.Завершен14 лет назад
- $30
Необходимо перевести отсканированную книгу, представленную здесь http://ifolder.ru/21113101 в Word (132 страницы) технического текста. Срок до 2 недель. Требования к набору текста: 1.Текст должен соответствовать doc формату программы Microsoft Word ...Редактирование и Корректура5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $8
Есть ксерокопии газет. Нужно перенести текст из оцифрованных ксерокопий (формат - jpeg) в txt - файл. Текст на дореволюционной орфографии, нужно переписать на современной. Вот одна страница из газеты - http://www.sendspace.com/file/tlu96v. Цена - 2 ...Закрыт14 лет назад
- $50
Нужно проверить текст объемом 200 000 знаков на правильность - т.е. орфографию.Завершен14 лет назад