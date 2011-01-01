Корректировка текстов на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт23 заявки441 просмотр

Доброго времени суток! Необходимо на сайте отредактировать тексты, проверка орфографии, постановка знаков препинания, редактирование самого текста. оплата 50 объектов 200 wmr.Подробности в личку.

14 лет назад
deh222
Денис 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров