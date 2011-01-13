Редактирование существующих текстов

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен12 заявок539 просмотров

Необходима редакция существующих текстов (аттач), так как текущее описание не очень нравится по стилю.

Рассматриваем только заявки с бюджетом и сроком

14 лет назад
geomanager
Андрей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

MariyaUA
Мария 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$2
1 день
Оперативно, проффесионально. Все очень понравилось!
Порядочный заказчик! ТЗ четкое, оплата своевременна. Благодарю за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

MariyaUA
Мария 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад