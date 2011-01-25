Опыт сотрудничества очень положительный!!! Анна четко следовала всем многочисленным инструкциям и в тоже время проявила хорошую инициативу где их не было. Выполнила довольно трудоемкую работу раньше срока. Что еще сказать - обязательно будем продолжать сотрудничество.