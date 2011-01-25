Vselennaja123

Анна Федорук Vselennaja123

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
ICQ - 280-652-680

Отзывы заказчиков

makudr
Михаил 
54 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$6
10 баллов
14 лет назад
Ежедневное наполнение сайта контентом
За две недели, прошедшие с момента начала работы, Анна показала себя добросовестным и адекватным сотрудником. Будем сотрудничать дальше. Мои рекомендации.
Михаил - очень порядочный и грамотный заказчик - четкое ТЗ, доступная инструкция, конструктивная корректная критика и своевременная оплата труда! Рекомендую всем сотрудничество с Михаилом! Приятно с ним работать.
Ответный отзыв
avroraventures
Тимофей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Ручное наполнение каталога интернет-магазина
Опыт сотрудничества очень положительный!!! Анна четко следовала всем многочисленным инструкциям и в тоже время проявила хорошую инициативу где их не было. Выполнила довольно трудоемкую работу раньше срока. Что еще сказать - обязательно будем продолжать сотрудничество.
Работа с Тимофеем была очень продуктивной и комфортной: четко поставленное ТЗ, моментальные ответы на мои вопросы по проекту, удобная инструкция к ТЗ в виде видео (УЧИТЕСЬ, ОСТАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ!!!!), конструктивная адекватная критика и своевременная оплата!!!!! Продолжаем сотрудничать, надеюсь, что ближайшие **** лет точно будем работать вместе!!!!! ;)
Ответный отзыв
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)
$10
10 баллов
14 лет назад
Дописать инструкцию (корректировка)
Отлично Справилась с заданием !!! Сделала даже больше чем нужно ! Рекомендую !!!
Копирайтинг
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга