Ежедневное наполнение сайта контентом

Процедура:

1. Наполнение портала текстовой информацией (на основе сайта партнера, либо описания в почте) - около 350 слов или около 2500 знаков с пробелами.

2. Подбор (в интернете) соответствующих тексту фотографий и их корректировка (приведение в размер).

3. Установка логотипа партнера.

4. Заполнение технических полей, соответствующих тексту.

5. Формирование кабинета партнера.

По времени на каждую процедуру уходит от 1-го до 1,5 часов.

Всего процедур от 1-ой (сейчас) до 3-х (в перспективе) в день.

Обязателен Skype и ежедневное в нем присутствие либо возможность присутствия по сигналу (кроме выходных).

Подробности напишу в личке.