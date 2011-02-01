Написание текстов для сайта о веб-дизайне

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт20 заявок286 просмотров

Исполнителю предлагается написать статьи про основные преймущества разных типов сайтов:

- невысокой стоимости, при этом хорошему соответствию рекламной функции,

- качеству изготовления каждой работы, что подтверждается портфолио,

- возможности дальнейшего продвижения, как элемента комплексного проекта создания сайта,

- экономической эффективности сайта, которая подкрепляется статистикой посещений.

1) Статья "Сайт визитка". Ключевые слова "Сайт визитка, сайт визитка недорого, разработка дизайна сайта".

2) Статья "Сайт под ключ". Ключевые слова "сайт под ключ, сделать сайт под ключ, сайт под ключ joomla, разработка сайтов под ключ, изготовление сайта под ключ, заказать сайт под ключ, создание сайтов под ключ".

3) Статья "Дизайн сайтов". Ключевые слова "разработка дизайна сайта, дизайн сайтов".

Joomla
14 лет назад
on11ne
Денис 
31 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
132 отзыва(-5)
14 лет назад
$30
2 дня
Отличный заказчик! Удачи в развитии вашего бизнеса и большого вам рынка!

Заявки фрилансеров

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
132 отзыва(-5)
14 лет назад

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